Сосновский: Киев может не рассчитывать на поддержку Берлина

Именно Киев виноват в том, что Германия не собирается поддерживать Украину в сложившейся ситуации.

Такое мнение политолог из Германии Александр Сосновский высказал в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия1».

По словам политолога, есть несколько факторов, которые «сильно отворачивают» Германию от Украины, и белорусская ситуация является одним из них, делая очень сложными для Берлина слова «Минск» и «минский формат».

Таким образом украинский кризис, в сочетании с ситуацией, которая сейчас складывается в Белоруссии, образует «гремучую смесь», от которой руководство ФРГ старается держаться подальше.

В Берлине не хотят складывать все сложные восточноевропейские проблемы «в одну коробку», а регулярные намеки Киева о возможном отказе от минского переговорного формата и переносе встреч по Донбассу в другое место только усугубляют проблему, считает Сосновский. А если Украина настоит на привлечении США к переговорам по мирному урегулированию в Донбассе, Германия перестанет быть одним из ключевых посредников.

«У Меркель возникли проблемы с руководством Украины. Они появились на фоне непонятных заявлений Зеленского и украинского министра иностранных дел, что «Минск» можно перенести, что нужно искать другую площадку. Для Германии это неприемлемо», — предупредил эксперт.

Принимая во внимание все это, заключил Сосновский, президент Украины может не рассчитывать на какую-то активную поддержку со стороны Германии, так как Берлин собирается просто ждать и наблюдать за тем, как там развивается ситуацию. Тем более, что сейчас внимание германских властей отвлечено от Украины на ее «соседку» Белоруссию, а также на нестабильную ситуацию внутри самой ФРГ и в Европе, вызванную экономическими проблемами и эпидемией коронавируса.

Напомним, в последние дни августа в столице Германии прошли массовые акции протеста против введенных в стране карантинных ограничений, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции. При этом многие протестующие скандировали на митингах имя президента России Владимира Путина. Комментируя эту ситуацию, в Берлине предположили, что это можно объяснить, тем, что Путин пользуется большой популярностью и уважением у жителей Германии, и те, скандируя его имя, пытались таким образом привлечь внимание российского лидера к проблемам ФРГ, чтобы тот, возможно, обсудил их с Ангелой Меркель.