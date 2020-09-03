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9:34   3 Сентября 2020
Общество

Кабмин РФ расширил список доступных для авиаперелетов стран

Кабмин РФ расширил список доступных для авиаперелетов стран

Россияне теперь смогут полететь в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

Кабинет министров РФ сообщил, что Россия в ближайшее время расширит список стран, в которые можно будет осуществлять перелеты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Согласно ему на взаимной основе будет возобновлено международное авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Мальдивской Республикой.

Такое решение было предложено оперативным штабом в связи с данными, подтверждающими выравнивание ситуации с коронавирусом. Также принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до четырех рейсов в неделю.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #перелеты #авиасообщение

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