Кабмин РФ расширил список доступных для авиаперелетов стран

Россияне теперь смогут полететь в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

Кабинет министров РФ сообщил, что Россия в ближайшее время расширит список стран, в которые можно будет осуществлять перелеты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Согласно ему на взаимной основе будет возобновлено международное авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Мальдивской Республикой.

Такое решение было предложено оперативным штабом в связи с данными, подтверждающими выравнивание ситуации с коронавирусом. Также принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до четырех рейсов в неделю.