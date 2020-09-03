Есть очевидная политическая составляющая: Вострецов о "Шугалее-2"

Продолжение отечественного фильма "Шугалей" является инструментом для борьбы с террористами в Ливии, считает депутат Госдумы VII созыва Сергей Вострецов.

Боевики весной прошлого года похитили в Ливии социологов из России Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых до сих пор удерживают в плену без предъявления обвинений. Фильм "Шугалей" рассказывает об этих событиях. Выход сиквела картины ожидается 6 сентября на НТВ, а его предпремьерный показ уже состоялся 29 августа в Сыктывкаре.

Выход продолжения фильма никак не может навредить плененным ученым из РФ, отметил в комментарии для Nation News Вострецов. По его мнению, для радикалов нет ничего святого, поэтому сиквел их не разозлит, так как они уже разозлены. Депутат добавил, что картина является способом борьбы с терроризмом.

Боевиками, которые предпочитают деньги, руководят люди с политическими интересами, что нашло отражение в первой части киноленты, подчеркнул Вострецов.