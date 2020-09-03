Китайцы напугали Помпео больше русских

Китайская сторона представляет гораздо большую угрозу для Соединенных Штатов, чем Российская Федерация. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео, передает телеканал Fox News.

Отвечая на вопрос журналистов об иностранной опасности, Помпео заявил, что Китайская Народная Республика опаснее для США, чем РФ.

Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что китайская сторона наращивает оборонный потенциал. Плюс ко всему, КНР сумела внедриться в Соединенные Штаты так, как этого не сделала РФ, пишет ФАН.

Как стало известно ранее, Вашингтон пригрозил санкциями Москве и Минску из-за ситуации в Белоруссии.