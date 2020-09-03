Хамзаев предложил ввести запрет на продажу безалкогольного пива детям

Член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выступил с инициативой запрета продавать детям безалкогольное пиво. Обращение он направил на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Общественный деятель обратил внимание на то, что продажа безалкогольного пива несовершеннолетним никак не регламентирована в России. Об этом сообщает телеканал RT.

Хамзаев считает, что если ребенок будет регулярно употреблять этот напиток, то он привыкнет к его вкусу. Это может привести к повышенному пристрастию к спиртным напиткам в будущем. Также он указал на то, что в безалкогольном пиве все же есть спирт — в нем допускается содержание алкоголя до 0,5 процента, что может навредить здоровью молодого организма.