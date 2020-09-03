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8:54   3 Сентября 2020
Общество

Хамзаев предложил ввести запрет на продажу безалкогольного пива детям

Хамзаев предложил ввести запрет на продажу безалкогольного пива детям

Член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выступил с инициативой запрета продавать детям безалкогольное пиво. Обращение он направил на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Общественный деятель обратил внимание на то, что продажа безалкогольного пива несовершеннолетним никак не регламентирована в России. Об этом сообщает телеканал RT.

Хамзаев считает, что если ребенок будет регулярно употреблять этот напиток, то он привыкнет к его вкусу. Это может привести к повышенному пристрастию к спиртным напиткам в будущем. Также он указал на то, что в безалкогольном пиве все же есть спирт — в нем допускается содержание алкоголя до 0,5 процента, что может навредить здоровью молодого организма.

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Автор: Руслан Неглинный
#пиво #Мурашко #султан хамзаев

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