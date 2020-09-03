Россияне назвали оптимальное количество выходных в неделю

Большинству россиян достаточно одного или двух выходных в неделю. Опрос на соответствующую тему был проведен сервисом "Работа.ру".

Участниками опроса стали более трех тысяч совершеннолетних россиян. Из них 60% признались, что им достаточно одного–двух выходных в неделю. За три четырехдневную рабочую неделю высказались 36% участников опроса. Сокращение рабочей недели до двух–трех дней поддержали 4% респондентов, передает ТАСС.

Почти половина опрошенных заявила, что уходит в отпуск раз в год. Еще 26% отдыхают раз в полгода и чаще. Трудится без ухода в отпуск до двух лет могут 6% участников опроса, а 10% могли бы работать без отпуска более двух лет. Оставшиеся 10% заявили, что всегда могут работать без продолжительных отпусков и выходных.