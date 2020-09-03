Американские СМИ ошибочно предположили, что Киев является частью России

Известное американское издание New York Post в одной из своих статей случайно "приписало" территорию Киева к России. Материал с допущенной ошибкой был опубликован 31 августа.

Журналисты писали о курьезном случае, случившемся в киевском аэропорту. После посадки одного из самолетов, следовавших из Турции, девушка через аварийный выход вышла на крыло авиалайнера. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что ей стало слишком жарко, передает РИА Новости.

"Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть", — говорится в статье издания.

Также автор материала использовал старый метод написания названия столицы Украины — Kiev, вместо Kyiv, как продвигают украинские власти.