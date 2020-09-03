Федосов объяснил, почему Меркель осмелела и пошла против США

Жесткая позиция федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая прямо заявила, что считает санкции США против «Северного потока-2» незаконными и неприемлемыми, объясняется скорыми президентскими выборами в Штатах.

Такое мнение в беседе с информагентством Nation News высказал политолог Петр Федосов, отмечая, что слова канцлера ФРГ отражают и экономические интересы Германии, и неясность того, как будет развиваться ситуация в США.

Ранее, Ангела Меркель, в ходе своего выступления в городе Штральзунд напомнила, что Германия поддерживает строительство российского газопровода «Северный поток-2» и считает американские санкции против этого проекта и против немецких компаний, участвующих в его реализации, совершенно неприемлемыми.

По мнению Петра Федосова, такое смелое высказывание канцлера ФРГ можно объяснить приближающимися президентскими выборами в США, так как, очевидно, что их проведения Вашингтон не станет предпринимать никаких агрессивных шагов по отношению к Европе. Кроме того, сейчас совершенно нельзя предсказать, чем эти выборы завершатся, и каким курсом Вашингтон пойдет после них. Поэтому Меркель и не остается ничего другого, кроме того, чтобы занять жесткую позицию по вопросу, который для ее страны является ключевым.

«Это вполне понятно, как с точки зрения экономических интересов Германии, так и с точки зрения ситуации с США, ведь никто не знает, каким путём они пойдут после выборов. Ответственные политики в Европе вынуждены принимать решения, руководствуясь этими факторами», — подчеркнул политолог.

Также Федосов предположил, что и после президентских выборов в США Меркель может передумает и резко изменить свое отношение к российскому газопроводу, но какая-то корректировка курса Берлина все же будет возможна, в зависимости от того какие инструменты Вашингтон использует для давления на него.

«Не исключаю, что Трамп, чтобы показать свою властность, может какие-то заявления на эту тему делать. Даже если так, учитывая грядущие выборы в США, Меркель вряд ли изменит свою принципиальную позицию», — заключил свои рассуждения политолог.

Напомним, выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. В Избирательной гонке участвуют действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США, кандидат от Демократической партии Джо Байден.