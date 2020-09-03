СК РФ сообщил о предъявлении окончательного обвинения Быкову

Бизнесмен из Красноярска Анатолий Быков получил окончательное обвинение за организацию убийства, которое произошло в 1994 году. Соответствующая информация представлена на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Следственные органы СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявили Быкову окончательное обвинение за организацию убийства двух лиц, передает РИА Новости. Потерпевшие, обвиняемые и его защитники смогут приступить к ознакомлению с материалами дела в ближайшее время, подчеркнули в Следственном комитете.

Также в отношении красноярского бизнесмена расследуются еще два уголовных дела. Он подозревается в организации заказного убийства и руководстве преступным сообществом.