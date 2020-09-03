Минфин планирует взимать налог с продажи вещей на Avito

Продажа бывших в употреблении вещей одним человеком другому должна облагаться налогом на общих основаниях. Такое заявление сделали в Минфине РФ.

Федеральная налоговая служба поддержала инициативу: физические лица обязаны заплатить налог на доходы, в том числе и с продажи собственного имущества, сообщает издание "Ведомости". Это может принести бюджету России около 80 млрд рублей в год.

Компания Data Insight выяснила, что граждане за 2019 год провели сделки на Avito на сумму свыше 550 млрд рублей. Эксперты предостерегают государственные ведомства от принудительного сбора налога, по их мнению это приведет к бегству людей с площадки