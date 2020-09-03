Минтруд: проект повышения доли оклада бюджетников до 70% требует доработки

Инициатива "Единой России" об упорядочивании системы оплаты труда бюджетных работников получил концептуальное одобрение со стороны Министерства труда РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Еще в августе партия "Единая Россия" предложила увеличение оклада бюджетных работников до 70%, так как на основе мониторинга, было выявлено, что в некоторых регионах уровень зарплат учителей и врачей не достигает 30%, передают "Известия".

"А чтобы добиться выполнения майского указа, руководители на местах занимаются откровенными манипуляциями со ставками часов работы", — заявлял секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Минтруд сообщил, что формирование зарплат бюджетников должно осуществляться с учетом мнений профсоюзов, работодателей и других экспертов. Это необходимо для усреднения отраслевой системы оплаты труда в различных регионах. Таким образом, меняя место работы, бюджетник увидит систему, которая применялась и на предыдущей работе.