Сведения о выплатах ко Дню пожилого человека оценили в Петербурге

Информация о возможных выплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека появилась в СМИ. В Петербурге оценили эти сведения. Комитет по социальной политике рассказал, являются ли они правдивыми.

Речь идет о сумме в размере 5 тысяч рублей. Некоторые издания отметили, что российские пенсионеры могут получить эти деньги к 1 октября, когда в стране отмечается День пожилого человека.

"Пока не было никаких подобных инициатив. На утро 2 сентября никакой информации не было", — подчеркнули в комитете.

В Совфеде, по данным "Невских новостей", также разъяснили ситуацию с выплатами. Сенатор Валерий Рязанский рассказал, что на такие "поздравления" могут рассчитывать пенсионеры в ЯНАО. Это решение региональных властей.

Более тысячи петербургских работников социальной сферы недавно получили единовременные выплаты за труд во время пандемии коронавируса. Постановление об этом подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.