Эспер "забыл" о заслугах СССР во Второй мировой войне

Министр обороны США Марк Эспер в своей речи, посвященной 75-летию капитуляции Японии во Второй мировой войне, решил не упоминать о вкладе СССР в реализацию этой цели.

Он отметил вклад ряда нескольких других стран, которые являлись на тот момент союзниками США. Несмотря на то, что СССР на тот момент также сотрудничал с Соединенными Штатами и внес большой вклад в борьбу с японскими захватчиками, Эспер не посчитал нужным упомянуть об этом в своей речи, передает РИА Новости.

Министр обороны США напротив напомнил своим соотечественникам, о том, как США "боролись" с "советским коммунизмом". Он рассказал, что Вторая мировая война стала причиной 70 миллионов смертей, а также изменила жизнь множества государств.