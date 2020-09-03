Си Цзиньпин: Китай готов защищать итоги Второй мировой войны вместе с РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия окончания войны. В ней отмечается, что Китай вместе с РФ будет защищать результаты Второй мировой войны.

Китай готов объединить усилия с Россией "для решительной защиты победы во Второй мировой войне", передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа". Кроме того, китайская сторона намерена отстаивать принципы международной справедливости.

Президент России Владимир Путин во время открытого видеоурока 1 сентября отметил, что в современном мире не должно быть сомнений в том, кто был агрессором в ходе Великой Отечественной войны. Глава государства также напомнил о заслуге Красной армии в освобождении стран Европы.