Туск рассказал, что Лукашенко "планировал" объединить Украину с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2014 году якобы "планировал" объединить в единый союз Украину и Белоруссию. Об этом заявил бывший глава Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск.

Он также утверждает, что в итоге такого соединения, Лукашенко якобы собирался стать президентом сразу двух стран, передает РИА Новости. Туск добавил, что белорусский президент звонил ему в "самые жаркие дни украинского кризиса" и просил помочь доказать Евросоюзу, "что он может быть гарантом мирного решения проблемы" Незалежной.

Кроме того, экс-премьер Польши заявил, что Лукашенко "намекал" на то, что данная инициатива является "единственным способом остановить Россию" и сдержать некую "агрессию" с ее стороны. Туск считает, что это было "сделано" из-за страха потерять власть в Белоруссии.