МВД выступило против законопроекта о продаже алкоголя через интернет

Министерство внутренних дел России подготовило отрицательный отзыв на законопроект, который разрешает продавать спиртное через интернет. Об этом сообщают "Известия".

Разрешение на онлайн-продажу алкоголя, по мнению МВД, приведет к злоупотреблению спиртным и росту числа преступлений. Кроме того, продажей алкоголя в интернете могут воспользоваться несовершеннолетние лица, передает ТАСС.

В сообщении МВД отмечается, что продажа спиртного через интернет отвечает интересам производителей. Этот законопроект дает возможность бизнесменам напрямую продавать свою продукцию, что может привести к изменению стоимости товара.

Данный законопроект выносили на рассмотрение несколько раз. По словам источника в кабмине, позиция МВД в этом вопросе жесткая, способная завершить дальнейшее движение документа.