Трамп пересмотрит финансирование пострадавших от митингов городов

Соединенные Штаты прекратят федеральную финансовую поддержку городов, которые не препятствуют "анархии, насилию и разрушениям" в ходе акций протеста. Белый дом выпустил соответствующий меморандум 2 сентября.

Согласно документу, речь идет о Вашингтоне, Нью-Йорке, Портленде (штат Орегон) и Сиэтле (штат Вашингтон), передает ТАСС. Также в документе указано, что правительство данных городов отказалась от поддержки Белого дома в виде использования национальной гвардии США для урегулирования беспорядков.

"Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония", — говорится в сообщении.

Трамп отметил, что вопрос пересмотра использования федерального бюджета городами, "допускающими анархию, насилие и разрушение" крайне важен. Беспорядки проходят в США на фоне убийств сотрудниками правоохранительных органов темнокожих мужчин.