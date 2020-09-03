Горин рассказал, когда Европа откроет границы для туристов

Туристический сезон в Европе следует ожидать в начале 2021 года. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин.

Он также отметил, что Европа может немного ускорить процесс открытия границ и впустить к себе туристов уже в четвертом квартале 2020 года. Горин считает, что в ближайшие недели начнут восстанавливаться регулярные рейсы в страны ЕС. Однако он предупредил, что количество рейсов будет ограничено, передает газета "Известия".

С прогнозами Горина не совсем согласны в Общенациональном союзе индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Они считают, что не стоит ожидать возобновление туристического потока в Европу раньше второго квартала 2021 года.