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4:39   3 Сентября 2020
Общество

Горин рассказал, когда Европа откроет границы для туристов

Горин рассказал, когда Европа откроет границы для туристов

Туристический сезон в Европе следует ожидать в начале 2021 года. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин.

Он также отметил, что Европа может немного ускорить процесс открытия границ и впустить к себе туристов уже в четвертом квартале 2020 года. Горин считает, что в ближайшие недели начнут восстанавливаться регулярные рейсы в страны ЕС. Однако он предупредил, что количество рейсов будет ограничено, передает газета "Известия".

С прогнозами Горина не совсем согласны в Общенациональном союзе индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Они считают, что не стоит ожидать возобновление туристического потока в Европу раньше второго квартала 2021 года.

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Автор: Василий Пименов
#россия #европа #туризм #атор #Горин

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