Нэнси Пелоси обвинила салон красоты в "подставе"

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призналась, что действительно посетила салон красоты, закрытый в настоящее время на карантин из-за пандемии коронавируса. Она уверена, что ее "подставили".

Видео с камеры наблюдения, на кадрах которого запечатлена Пелоси, заходящая без маски в официально закрытый на карантин салон красоты в Сан-Франциско, опубликовал телеканал Fox News. Спикеру палаты представителей пришлось прокомментировать этот ролик.

Пелоси отметила, что часто посещала этот салон до пандемии. На видео с камеры наблюдения она узнала себя, заявив, что стала жертвой "подставы".

"Выяснилось, что меня подставили. Так что я беру на себя ответственность, что попалась на подставу. Салон должен извиниться передо мной за то, что они меня подставили", — подчеркнула политик.

Владелица салона красоты подтвердила, что Пелоси посещала салон. Она призналась, что для нее это было "как пощечина".