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4:00   3 Сентября 2020
Политика

СМИ: в США считают, что РФ будет "очернять" Байдена перед выборами

СМИ: в США считают, что РФ будет "очернять" Байдена перед выборами

Разведка США разработала документ, в котором говорится о "распространении" Россией информации о нездоровой психике кандидата в президенты США Джо Байдена. Данные передает ABC News.

Телеканал сообщает, что данный документ не должен был раскрываться для широкой общественности. Его необходимо было отправить еще 7 июля на рассмотрение в офис по законодательным делам и связям с общественностью министерства. Против распространения доклада выступил американский чиновник. Он посчитал, что сначала документ должен получить одобрение исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Чеда Вулфа., передает РИА Новости.

В документе прописано, что Россия якобы намерена распространить информацию о слабом психическом здоровье кандидатов и таким образом "повлиять" на американские выборы. Особое внимание в тексте уделено кандидату Джо Байдену от Демократической партии США.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #выборы

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