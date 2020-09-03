СМИ: в США считают, что РФ будет "очернять" Байдена перед выборами

Разведка США разработала документ, в котором говорится о "распространении" Россией информации о нездоровой психике кандидата в президенты США Джо Байдена. Данные передает ABC News.

Телеканал сообщает, что данный документ не должен был раскрываться для широкой общественности. Его необходимо было отправить еще 7 июля на рассмотрение в офис по законодательным делам и связям с общественностью министерства. Против распространения доклада выступил американский чиновник. Он посчитал, что сначала документ должен получить одобрение исполняющего обязанности министра внутренней безопасности США Чеда Вулфа., передает РИА Новости.

В документе прописано, что Россия якобы намерена распространить информацию о слабом психическом здоровье кандидатов и таким образом "повлиять" на американские выборы. Особое внимание в тексте уделено кандидату Джо Байдену от Демократической партии США.