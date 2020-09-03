Названы возможные уловки банков при возврате страховых премий

Некоторые российские банки могут попытаться обойти новый закон о возврате страховок в случае досрочной выплаты кредита. О возможных уловках кредитных организаций рассказал финансовый аналитик Сергей Макаров.

При составлении договора, по словам эксперта, может быть прописан пункт, который не предусматривает возврат части страховки. Эти действия являются незаконными. Информацией об этом поделилось издание "ПолитРоссия".

Макаров отметил, что от страховки можно отказаться и после подписания договора. Здесь следует быть внимательным. В договоре может быть указано условие, при котором кредитная ставка возрастет, если заемщик откажется от выплаты страховой премии.

"Это значит, что автоматически вырастут и ежемесячные выплаты, что в сумме и даст ту же самую стоимость страховки. Такая уловка особенно возможна для онлайн-кредитов", — подчеркнул финансовый аналитик.

Банки также могут предлагать кредитные услуги в обязательной связке со страховками, от которых нельзя будет отказаться. Речь идет об ОСАГО и о страховании выезжающего за рубеж лица.