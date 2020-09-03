США надеются на остановку "Северного потока — 2" из-за Навального

Вашингтон пытается использовать заявления властей ФРГ о якобы отравлении Алексея Навального в своих целях. Американский сенатор Том Коттон уже выступил с призывом к остановке "Северного потока — 2" из-за инцидента с блогером.

Коттон поспешил ретвитнуть сообщение одного из СМИ, в котором было сказано о выводах немецких врачей по поводу ситуации с Навальным. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

"Остановите трубопровод "Северный поток – 2", чтобы привлечь русских к ответственности", — написал политик.

Республиканец ранее выступал с инициативами, направленными против строительства газопровода. Он был одним из трех авторов письма с угрозами в адрес немецкой компании Sassnitz GmbH, принимающей участие в реализации российского проекта.

Полковник ГРУ Алексей Кондратьев недавно назвал заявление об "отравлении" Навального провокацией. Он предположил, что за этим стоят США, которые пытаются использовать инцидент с блогером для остановки проекта "Северный поток — 2".

Такого же мнения придерживается политолог Сергей Маркелов. Он считает, что в ситуации с основателем ФБК (иноагент в РФ) замешана политика.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Берлином для выяснения всех обстоятельств ситуации вокруг российского блогера. До вывоза в Германию, по его словам, в организме блогера отсутствовали следы отравляющих веществ.