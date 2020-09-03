Создатель "Новичка" назвал возможную причину госпитализации Навального

Система химического оружия "Новичок" действует в течение десяти минут, поэтому в случае отравления блогер Алексей Навальный был бы мертв еще до посадки в самолет. Такое заявление сделал химик-синтетик Леонид Ринк.

Действие "Новичка" не могло начаться через какое-то время, а тем более через две недели, отметил ученый. По его мнению, Навальный вовсе не был отравлен, так как у блогера были "неполадки с деятельностью поджелудочной железы". Такие заболевания провоцируют выброс инсулина, вызывают потерю сознания — те симптомы, что были обнаружены у Навального в Омске, заявил Ринк.

"Как могли в Германии попасть в организм какие-то иные вещества, может быть и боевые, которые умеют делать немцы, англичане, американцы, чехи, шведы и т.д.?! Теперь можно сопоставить анализы, которые сделаны в Сибири и анализы, которые должны предоставить немецкие врачи. Можно будет посмотреть, что изменилось за 2 недели в анализах", — сообщил химик.

Правительство ФРГ недавно объявило, что токсикологическая экспертиза показала — Навальный был якобы отравлен "Новичком". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что в России в организме блогера не обнаружили следов отравляющих веществ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что Германия не предоставила никаких доказательств своего заявления.