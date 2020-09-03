Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что блогер Алексей Навальный якобы был отравлен веществом группы "Новичок". Данное заявление журналистам прокомментировал член Левой партии Германии Биджан Тавассоли.

До прибытия блогера в берлинскую клинику "Шарите" местные власти уже решили, как повернуть этот инцидент. Тавассоли считает, что у них изначально был определенный план, последствия которого проявляются только сейчас.

Политик отметил нелепость того факта, что государственная военная клиника только сейчас, спустя много дней, сделала свое объявление относительно результатов анализа Навального. При этом он подчеркнул, что ни одна частная клиника, куда были отправлены образцы крови блогера не подтвердила наличие следов каких-либо отравляющих веществ.

"Как-то удобно все складывается, не так ли? Лаборатория, находящаяся под контролем немецкого правительства, выдает тот результат, который оно и хотело", — заключил Тавассоли.

Также недавно были опубликованы результаты независимой экспертизы анализов блогера Алексея Навального. В них также отмечается, что в его организме не было обнаружено веществ из группы ингибиторов холинэстеразы.