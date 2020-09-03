Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в Турции среди туристов

Число инфицированных пациентов с коронавирусной инфекцией растет в Анталье, хотя министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой включил курорт в список "безопасных районов". Об этом сообщает издание Duvar.

В материале турецкого издания подчеркивается, что отделения интенсивной терапии в больницах города почти переполнены. Глава Медицинской палаты Антальи Нурсель Шахин сообщила, что власти Турции не раскрывают настоящие данные статистики по заболеваемости коронавирусом. По ее словам, они пытаются выставить ситуацию в выгодном для них свете, передает Федеральное агентство новостей.

"Ради оживления экономики самоотверженность работников здравоохранения, наших соотечественников, похоже, оказалась никому не нужна", — отметила Шахин.

Она добавила, что основная причина всплеска заболеваемости коронавирусной инфекции — туризм. Медик заявила, что их пугает тот факт, что сейчас в реанимациях осталось не так много мест, однако скоро их заполненность достигнет рискованного уровня.