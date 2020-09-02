Сирийские радикалы поддерживают режим ПНС Ливии по указке Турции

Турция уже перебросила в Ливию более пяти тысяч сирийских радикалов. Эти сведения подтвердили военные США.

В Пентагоне отметили, что Анкара вербовала наемников для поддержки режима так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Информацией об этом поделилось издание Libya 24.

На вмешательство Турции во внутриливийский кризис неоднократно указывала разведка Ливийской национальной армии (ЛНА). К активной фазе интервенции Анкара приступила в конце прошлого года. Для поддержки режима главы ПНС Файеза Сарраджа на территорию Ливии были доставлены тысячи тонн вооружения. Турция игнорирует эмбарго ООН, введенное для недопущения эскалации кризиса на ливийской территории.

Анкара помимо доставки радикалов и вооружения создает новые военные базы в Ливии и формирует специальные подразделения из наемников, подчиняющиеся турецким офицерам. С Сарраджем турецкие власти заключили ряд экономических соглашений, вынудив ПНС Ливии следовать их указаниям.