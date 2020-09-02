Сосновский: Навальный может быть использован Западом для давления на РФ

Запад списал Алексея Навального как оппозиционную фигуру и ему важнее сохранять текущее состояние блогера, как "овоща". Об этом заявил политолог Александр Сосновский.

Недавно канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навального якобы могли "отравить" ядом под названием "Новичок". При этом до вывоза Навального в Берлин, никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Сосновский во время стрима на YouTube-канале "Прекрасная Россия бу-бу-бу" заявил, что "отравление" Навального и поддержание его в состоянии комы может быть использовано Западом в качестве рычага давления на Россию, в том числе и для введения против нее санкций.

"И пока он находится в таком состоянии, местонахождение его неизвестно, его можно использовать как угодно, в том числе для санкций, в том числе для давления на Россию", — добавил Сосновский.

Политолог отметил, что аналогичная ситуация происходила и со Скрипалями. На данный момент до сих пор неизвестно их состояние и местонахождение.

Блогер Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован. Самолет с ним на борту, осуществлявший рейс из Томска в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в Омске в связи с плохим самочувствием блогера. После стабилизации состояния Навального, по запросу его родственников, он был госпитализирован в берлинскую больницу "Шарите".

Леонид Крутаков. заявил, что к блогеру Александру Навальному уже давно пропал интерес, а он сам уже давно стал никому не нужным "политическим трупом".