Дюжаррик: ООН не будет делать поспешных заявлений о Навальном

ООН не собирается делать поспешные заявления о ситуации с блогером Алексеем Навальным на основании недавних сообщений токсикологов бундесвера. На это указал официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Представитель генсека отметил, что в ООН на этом этапе "не могут давать комментарии по существу". Информацией об этом поделился ТАСС.

"Мы недавно увидели сообщения СМИ, на данный момент мы не можем дать комментарий относительно сути этих утверждений", — подчеркнул Дюжаррик на брифинге.

Правительство ФРГ озвучило результаты исследования анализов Навального. Токсикологи бундесвера, как отметили в Берлине, пришли к выводу, что блогера "отравили" веществом из группы "Новичок".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в организме Навального до вывоза блогера в Германию никаких отравляющих веществ выявлено не было. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что немецкие коллеги не предоставили послу РФ в Берлине никаких доказательств случившегося.