Сергей Аксенов рассказал о курортном сезоне в Крыму

Спрос на отдых среди туристов в Крыму оказался в этом году рекордным. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, заявив, что сезон состоялся.

Отдых в Крыму провели более 3,539 млн туристов с момента начала курортного сезона, то есть с 1 июля по 1 сентября, передает РИА Новости. Сергей Аксенов в эфире телевизионного канала "Миллет" заявил, что курортный сезон в республике состоялся.

"На сегодня мы бьем рекорды по посещению туристов. Такого сезона — я спрашивал наших коллег, которые работают на побережье — мало кто помнит", — сообщил он.

Аксенов добавил, что такое количество людей в Крыму наблюдалось еще в Советском Союзе. По его словам, курортам республики важно придерживаться соотношения качества и стоимости, чтобы туристам хотелось вернуться на отдых в следующем году.