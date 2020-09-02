Симоньян усомнилась в версии "отравления" Навального

Блогера Алексея Навального не разрешили бы перевезти в Германию, если бы к "отравлению" было причастно "собирательное Начальство". Такое мнение высказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она также заявила, что не знает, кто именно "отравил" основателя признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией", а также не уверена, травили ли его вообще, передает Федеральное агентство новостей. Симоньян напомнила, что "верить немецким спецслужбам оснований не больше, чем каким бы то ни было".

"В отсутствие непреложных фактов человек всегда выбирает, кому верить, исходя исключительно из собственных симпатий и предпочтений. Именно поэтому я предпочитаю верить своим. В том числе, омским врачам", — отметила главный редактор RT.

Самолет с Алексеем Навальным на борту, летевший из Томска в Москву, совершил экстренную посадку из-за того, что блогеру неожиданно стало плохо. Его госпитализировали в Омске, но после по требованию родственников перевезли в немецкую клинику.