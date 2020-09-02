Захарова: России не получила от Германии никаких данных о Навальном

Власти Германии не предоставили России ни одного документа, который разъясняет ситуацию с Алексеем Навальным. О каких-либо санкциях Берлин также не уведомил, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российские специалисты предложили немецким коллегам обменяться данными о ситуации вокруг основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Алексея Навального. Блогер находится в тяжелом состоянии, за ним наблюдают врачи немецкой клиники "Шарите". Пока представители ФРГ не предоставили российским дипломатам ни одного документа.

Посол России в Германии встретился с представителями власти и не был уведомлен о каких-либо санкциях, которые мог бы ввести Берлин. Об этом журналистам заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

Немецкие эксперты ранее объявили о том, что Навальный якобы был "отравлен" нервно-паралитическим газом, известном в СМИ под названием "Новичок". Доказательств данного утверждения Берлин не приводит. Подобная версия идет вразрез с экспертизой, проведенной российскими врачами. Кроме того, один из создателей "Новичка" также исключил вероятность использования этого вещества. Независимые эксперты не исключили, что "отравление" является еще одним элементом антироссийской информационной войны.