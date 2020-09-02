Посольство РФ в ФРГ призвало не политизировать ситуацию с Навальным

Сотрудники посольства России в Германии 2 сентября выступили с заявлением относительно инцидента с одиозным блогером Алексеем Навальным, призвав партнеров не политизировать ситуацию.

Представители ведомства считают, что партнерам России необходимо "избегать политизации" инцидента с блогером и опираться лишь на достоверные факты. Блогер, которому стало плохо во время полета из Москвы в Томск 20 августа, в настоящее время находится в берлинской клинике "Шарите".

Несмотря на то, что высококвалифицированную помощь Навальному могли оказать в России, его супруга и соратники настояли на транспортировке в ФРГ. Примечательно, что через несколько дней после якобы "отравления" блогера, о котором поспешили заявить на Западе, в столичном суде должно было пройти первое заседание по уголовному делу о клевете. Навальному, являющемуся фигурантом этого уголовного дела, грозил реальный уголовный срок.