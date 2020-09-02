Ежемесячные выплаты анонсировали для выпускников вузов и училищ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия») в комментарии «Политике Сегодня» рассказал о новых мерах соцподдержки: выплаты в 12 тысяч рублей получат выпускники как бюджетных, так и платных отделений высших и средних профессиональных учебных заведений.

«Это мера поддержки на первый год. Молодые специалисты, пока себя ищут, пока они себя проявят. Мы же все понимаем, что молодой специалист не ахти какие деньги получает и работодатель присматривается. А может кто-то и переехал куда-то. Многие в силовых структурах, МЧС, под наем как раз оплачивают. На 12 тысяч рублей можно и комнату снять», — объяснил Вострецов.

Для специалистов, которых работодатель не сможет обеспечить жильем после переезда в другой город, выплаты увеличатся до 22 тысяч рублей.

Ранее издание Primpress сообщило о грядущих выплатах молодым специалистам, чья профессия входит в список социально или экономически значимых. Под программу поддержки попадают выпускники высших и средних профессиональных заведений в возрасте до 30 лет. Деньги специалисты будут получать ежемесячно, в течении первого года после получения диплома.