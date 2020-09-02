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20:32   2 Сентября 2020
Общество

Глава турецкого Минздрава заявил, что пандемия в стране усиливается

Глава турецкого Минздрава заявил, что пандемия в стране усиливается

Пандемия нового типа коронавируса в Турции усилилась и продолжается. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

По его словам, Турция проходит второй пик первой волны COVID-19. Распространение заболевания спровоцировали "свадебные церемонии", а также неосторожность на праздниках.

По последним данным, в среду, 2 сентября, на территории Турции медики зарегистрировали 1596 новых случаев коронавирусной инфекции. Причем данный показатель является самым высоким с 15 июня 2020 года. За сутки скончались 45 человек. В общей сложности в стране выявлено 273,3 тысячи человек с COVID-19.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #минздрав #коронавирус #волна коронавируса

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