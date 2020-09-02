Депутат Шерин оценил вероятность возвращения смертной казни в РФ

Возвращение смертной казни в Уголовный кодекс РФ может быть осуществлено исключительно на уровне лидера страны. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы России Александр Шерин.

Конституционный суд РФ в 1999 году утвердил мораторий на вынесение смертных приговоров. Разговоры о восстановлении казни возникали на протяжении более 20 лет, пишет "ПолитРоссия". Однако Шерин отметил, что сейчас это не представляется возможным.

"Пока отмена моратория невозможна как юридически, так и фактически. Потому что наше государство взяло на себя определенные международные обязательства, и именно в связи с этим у нас и введен мораторий на смертную казнь", — сказал депутат.

Мораторий означает, что норма не отменена, а приостановлена, подчеркнул Шерин. Он указал на то, что лишь глава государства может снять ограничения, которые введены его предшественником.

Телеканал "360" сообщал, что в США состоялась казнь первого приговоренного к смерти индейца.