Омские врачи не нашли в организме Навального следов отравляющих веществ

Медики больницы в Омске, куда изначально доставили блогера Алексея Навального, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Об этом сообщил заведующий отделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев.

Врач отметил, что внутренние органы Навального не имели повреждений, которые характерны для организма после воздействия мощного токсического вещества.

"Самые главные органы, отвечающие за детоксикацию, — это почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике они были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы, а любой токсикант, естественно, должен через них пройти. Организм все равно будет бороться", — комментирует Сабаев.

Омские медики также сообщили, что ухудшение состояния здоровья Навального может быть вызвано нарушением обмена веществ.