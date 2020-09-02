Судебный эксперт-химик заявил, что "Новичка" не существует

Химик рассказал, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы отравлением блогера Алексея Навального нужно точно знать вещество, найденное у него в организме.

Кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что сказать, что блогер Алексей Навальный якобы получил отравление веществом семейства "Новичок", значит "не сказать ничего". Он отметил, что такого вещества, как "Новичок", нет: это, по его словам, придуманное название. Он также заявил, что если химики не назвали конкретное вещество, а назвали "семейство "Новичок", это значит только одно — они ничего не назвали. Специалист подчеркнул, что сначала нужно назвать конкретное вещество, найденное в организме, а уже после этого можно будет вести обстоятельный разговор.

Навальный сейчас проходит лечение в немецкой клинике Charite. В связи с этим обстоятельством его дело о клевете на ветерана приостановили. В начале июня член Центрального штаба ОНФ Михаил Моисеев обратился к Генпрокуратуре и в СК РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении блогера за то, что тот позволил публично оскорбить участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В связи с этим на Навального завели уголовное дело.