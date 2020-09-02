Великобритания заявила о готовности помочь в расследовании по Навальному

Правительство Великобритании готово помочь Германии в расследовании истории с Алексеем Навальным, заявил глава британского министерства здравоохранения Мэтт Хэнкок.

МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств того, что блогер Алексей Навальный был отравлен. Об этом сегодня заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Германия пытается обосновать введение спланированных "ответных мер", о которых ранее предупреждала, предположила Захарова. При этом вместо сотрудничества и обмена данными запускается информационная кампания с публичными обращениями в НАТО и ЕС.