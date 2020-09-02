Соединенные Штаты намерены ввести финансовые ограничения в отношении лиц, причастных к текущему состоянию здоровья блогера Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении представителей Белого дома.

Специалисты лаборатории бундесвера сообщили о якобы "отравлении" Навального веществом группы "Новичок" нервно-паралитического действия. Кабинет министров ФРГ заявил о намерении поставить в известность Европейский союз и руководство НАТО.

Главный редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко считает, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью. По его мнению, история с якобы "отравлением" Навального нужна ряду европейских стран и разведкам США, пишет Федеральное агентство новостей.