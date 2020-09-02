Литовкин объяснил, почему ракетоносец Ту-160 опасен для США

Американский журнал Aviation Week & Space Technology заинтересовался российским сверхзвуковым бомбардировщиком Ту-160. Военный эксперт Петр Бутовский отметил высокие боевые качества ракетоносца и напомнил о скорой модернизации — Ту-160 получит ракеты Х-БД с увеличенной дальностью полета.

Десять улучшенных бомбардировщиков поступят на вооружение в российскую армию в 2027 году. Сейчас в составе ВКС РФ состоит 17 Ту-160: они используются в антитеррористических операциях в Сирии.

Ту-160 примечателен способностью менять геометрию крыла и предназначен для вооружения ядерными и обычными ракетами для поражения наиболее важных стратегических целей противника, расположенных в удаленных районах. В основном такой самолет нужен для ударов по крупным промышленным объектам. К тому же, после улучшений увеличилась его дальность и общая эффективность.

Полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что Ту-160 является самым большим самолетом в мире. Кроме того, он очень красив — в России его называют «Белый лебедь» за схожий силуэт и белоснежную окраску.

«Он способен менять наклон крыльев в полете для большей или меньшей скорости. Самолет может нести до 23 тонн боеприпасов, среди них крылатые ракеты большой дальности с ядерной боеголовкой. Самолет может находиться в воздухе практически беспрерывно – заправляется от танкера Ил-78. Самолет способен нанести удар по боевым позициям, по пунктам управления войсками, может бомбить соединения кораблей», — рассказал военный в эфире радио Sputnik.

Такой самолет опасен для потенциальных противников, в том числе и для США, но в первую очередь он используется для обороны, отмечает Литовкин. Эта модель была сконструирована в ответ на американскую агрессию еще в СССР — в 1987 году.

«Ту-160 – это часть нашей триады, наряду с наземными войсками стратегического назначения и подводными лодками со стратегическими ракетами. Но мы не собираемся угрожать своими самолетами никому – они предназначены для сдерживания вероятного агрессора, чтобы он знал, что у России есть чем ответить на агрессивную политику, на попытки доминирования в мире», — заключил Литовкин.

Ранее китайское издание China.com отметило схожесть российского Ту-160 и его американского «собрата» — B-1B. Генерал-майор РФ Владимир Попов объяснил, что оба самолета являются лучшими в своем классе во всем мире, а также стали надежной опорой армий РФ и США.

При этом ни советские инженеры, ни американские не пытались заимствовать друг у друга технические разработки. Схожесть самолетов объясняется тем, что их создавали подразумевая выполнение этими представителями авиации конкретных функций. Именно поэтому бомбардировщики, созданные в одно время, оказались похожи.