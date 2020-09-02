Финалисту "Битвы экстрасенсов" пришло видение о глобальной угрозе

Люди с севера должны спасти человека по имени Максим, иначе всему миру грозит опасность, заявил финалист 12-й "Битвы экстрасенсов", ясновидящий Анатолий Леденев.

По его словам, пришло видение о пленном человеке по имени Максим, который сейчас находится в чужой стране. Шаман рассказал, что видел "северную землю, синие горы, лес и плато, на котором стоят семь столбов". Экстрасенс убежден, что если человека по имени Максим не спасти, то над всем миром нависнет глобальная угроза, пишет ФАН.

"Видел человека, который в плену в другой стране. Имя: Максим. Он что-то знает важное, его нужно спасти", — уточнил Леденев.

Финалист "Битвы экстрасенсов" также рассказал, что ему пришло слово: "чужанИн" (в переводе с языка коми означает "Родина" — Прим.ред.).

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