Российские эксперты скептически отнеслись к идее перегородок в такси

Депутаты Госдумы РФ предложили установить в городских такси перегородки, отделяющие водителей от пассажиров. Опрошенные эксперты посчитали эту идею нерентабельной.

Идея окажется применима только в тех случаях, когда пассажиры едут на задних сиденьях, считает главный редактор сетевого издания "Бюро Икс" Роберт Ян. При этом большинство российских пассажиров предпочитает находиться на переднем сиденье во время поездок.

Кроме того, ГИБДД не сможет контролировать наличие таких перегородок в автомобилях, продолжил Ян. Для проверки сотрудникам инспекции придется осмотреть автомобиль изнутри, однако у них нет таких полномочий, обратил он внимание в комментарии телеканалу "360".