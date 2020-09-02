МИД ФРГ не представил послу РФ доказательств "отравления" Навального

Министерство иностранных дел Германии не предоставило российскому послу никаких доказательств того, что Алексей Навальный был отравлен. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Задача Берлина — обосновать спланированные "ответные меры", о которых власти ФРГ заявляли ранее, предположила Захарова. Она отметила, что вместо сотрудничества начинается информационная кампания с публичными обращениями в НАТО и ЕС, а также упоминания международной организации по запрещению химического оружия.

Заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе ранее заявил, что Германия отрабатывает "британский сценарий" в деле об "отравлении" блогера Алексея Навального. Генеральная прокуратура РФ посылала запрос в ФРГ о здоровье Навального, но ответа до сих пор не получила.