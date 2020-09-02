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19:34   2 Сентября 2020
Политика

МИД РФ дал оценку обвинениям в истории с Навальным

МИД РФ дал оценку обвинениям в истории с Навальным

Российский МИД прокомментировал обвинения Германии на тему якобы отравления блогера Алексея Навального ядом группы "Новичок".

Министерство иностранных дел России считает, что Берлин своими заявлениями о Навальном пытается обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры". Ведомство считает, что все это объясняет обращения в ЕС, НАТО и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако вот немецкие врачи, занимающиеся обследованием и лечением Навального, так и не предоставили подтверждения своих выводов.

Российская сторона по-прежнему ожидает официального ответа Берлина на запрос Генпрокуратуры России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление, что немецкие специалисты не идут на контакт с российскими коллегами.

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Автор: Кристина Мокроусова
#фрг #навальный #мид рф

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