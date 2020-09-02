МИД РФ назвал данные ФРГ по Навальному "мегафонной дипломатией"

Новых данных по блогеру Алексею Навальному у ФРГ нет, а все заявления сделаны на фоне "мегафонной дипломатии", заявили в МИД Российской Федерации.

Однако РФ подтверждает заинтересованность в обмене данными с немецкими врачами. Сделан официальный запрос в Германию, однако ответа от немецкой стороны пока что не последовало.

Разработчик вещества Леонид Ринк ранее говорил, что симптомы, зафиксированные у Навального, не соответствуют отравлению "Новичком". Независимая экспертиза не выявила в организме блогера веществ из группы ингибиторов холинэстеразы.