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19:33   2 Сентября 2020
Политика

МИД РФ назвал данные ФРГ по Навальному "мегафонной дипломатией"

МИД РФ назвал данные ФРГ по Навальному "мегафонной дипломатией"

Новых данных по блогеру Алексею Навальному у ФРГ нет, а все заявления сделаны на фоне "мегафонной дипломатии", заявили в МИД Российской Федерации.

Однако РФ подтверждает заинтересованность в обмене данными с немецкими врачами. Сделан официальный запрос в Германию, однако ответа от немецкой стороны пока что не последовало.

Разработчик вещества Леонид Ринк ранее говорил, что симптомы, зафиксированные у Навального, не соответствуют отравлению "Новичком". Независимая экспертиза не выявила в организме блогера веществ из группы ингибиторов холинэстеразы.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #германия #навальный #мид рф

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