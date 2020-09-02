Немецкие врачи проигнорировали предложение РФ по обмену данными о Навальном

Российские медики официально предложили немецким коллегам обменяться данными о Навальном, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, однако в ФРГ это предложение проигнорировали. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Россия готова и заинтересована в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с Германией.

"Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег", — добавил пресс-секретарь.

Ранее ФАН писали, что независимая экспертиза анализов Навального показала отсутствие в его организме веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, о которых заявляли немецкие врачи. Медики омской больницы сообщили, что диагноз "отравление" у блогера не подтвердился, у него было выявлено нарушение обмена веществ.