МИД России отреагировал на заявления об отравлении Навального

Российский МИД прокомментировал сообщения немецких властей о якобы попытке отравить блогера Алексея Навального.

Немецкие специалисты сделали вывод о том, что Навального попытались отравить ядом группы "Новичок". Однако в настоящий момент они не смогли предоставить соответствующее подтверждение своим словам в виде результатов анализов. МИД России предположил, что кто-то как будто запрещает медработникам и Минюсту ФРГ общаться и обмениваться данными с российскими коллегами.

"Письмо медиков РФ с просьбой объяснить выводы "Шарите" об "интоксикации" Навального остается без ответа", — сообщает ведомство.

Представители российского МИД предполагают, что мегафонная дипломатия, обращения к ЕС, НАТО и ОЗХО в нынешней ситуации с Навальным используются, видимо, для обоснования заранее подготовленных "ответных мер".