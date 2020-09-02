19:15 2 Сентября 2020Политика
Заявления ФРГ об "отравлении" Навального не несут под собой доказательств — МИД
Министерство иностранных дел России заявило, что сведения Германии по Навальному не подкреплены фактами. МИД призвал немецкую сторону к обоюдному сотрудничеству и обмену полученной информацией.
Германия отрабатывает "британский сценарий" в деле об "отравлении" блогера Алексея Навального. Об этом ранее заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе. Генеральная прокуратура России сделала запрос о здоровье Навального. Но ответа до сих пор не получила несмотря на то, что Навальный — гражданин Российской Федерации.