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19:15   2 Сентября 2020
Политика

Заявления ФРГ об "отравлении" Навального не несут под собой доказательств — МИД

Заявления ФРГ об "отравлении" Навального не несут под собой доказательств — МИД

Министерство иностранных дел России заявило, что сведения Германии по Навальному не подкреплены фактами. МИД призвал немецкую сторону к обоюдному сотрудничеству и обмену полученной информацией.

Германия отрабатывает "британский сценарий" в деле об "отравлении" блогера Алексея Навального. Об этом ранее заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе. Генеральная прокуратура России сделала запрос о здоровье Навального. Но ответа до сих пор не получила несмотря на то, что Навальный — гражданин Российской Федерации.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #мид #навальный

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