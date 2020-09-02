"Новичок" - бренд: Осташко объяснил выводы ФРГ по "отравлению" Навального

Немецкие медики назвали причиной недуга блогера Алексея Навального отравление химическим веществом "Новичок". Главный редактор интернет-издания PolitRussia Руслан Осташко считает это заявление бредом.

Навальный попал в больницу Омска 20 августа прямо с борта самолета Томск — Москва. Находясь в коме, блогер провел два дня в реанимации, затем его транспортировали в Германию. Немецкие специалисты заявили, что причиной проблем со здоровьем россиянина стал яд "Новичок". Это химическое вещество обладает такой токсичностью, что им отравились бы сразу все пассажиры лайнера, обратил внимание Осташко в комментарии Федеральному агентству новостей. По мнению журналиста, Запад использует эту версию произошедшего в политических целях.

Западный обыватель смотрит на политическую ситуацию, смотрит на действия нашей страны и не понимает, с какого перепуга он должен считать Россию врагом. А тут ему навязывают уже устоявшиеся, закрепленные бренды, а "Новичок" — это бренд, — подчеркнул политолог.

Власти Германии полностью взяли на себя расходы на лечение россиянина. По мнению многих экспертов, Запад мог намеренно спланировать произошедшее с российским блогером, чтобы помочь ему сбежать за границу от суда и долгов.