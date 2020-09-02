Климов: комиссия обсудит ситуацию с Навальным как вмешательство в дела РФ

Комиссия Совфеда РФ по защите суверенитета обсудит ситуацию, связанную с блогером Алексеем Навальным, после сентябрьских выборов в Госдуму. Об этом СМИ сообщил сенатор Андрей Климов.

Кабмин ФРГ заявил, что Навальный был якобы отравлен веществом из группы "Новичок". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Германия не проинформировала Россию о выводах по состоянию здоровья главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом).

Комиссия Совета Федерации России по защите государственного суверенитета рассмотрит случай с блогером как вмешательство во внутренние дела страны, отметил Климов в беседе с РИА Новости. Западные СМИ активизировались сразу же, как только появилась информация о Навальном. Эксперты выдвинули версию, что глава ФБК попытался сбежать к своим западным покровителям из-за долгов в РФ и предстоящим судом по делу о клевете на ветерана ВОВ.